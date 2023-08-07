قامت الشرطة الكورية بتفتيش مطار جيجو الدولي، بعد ورود منشور على الإنترنت يهدد بتفجير قنبلة في المطار، حسبما أعلن مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلا عن مسئولي الشرطة، بأن المنشور كان قد نشر مساء أمس الأحد على الإنترنت، مهددا بشن هجوم إرهابي بالقنابل على مطار جيجو الدولي فجر اليوم.

وقال كاتب المنشور، إنه قد أخفى قنبلة داخل المطار وهدد بطعن الأشخاص الذين يخرجون من المطار.

وفتشت الشرطة المطار لمدة ساعتين بعد أن وجدت المنشور، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

وذكر مسئولون أن الشرطة تخطط لنشر أفراد الشرطة وتشديد الرقابة على دخول المطار اليوم، استعدادا لأي حالة طارئة، كما تتعقب الكاتب متعهدة بمعاقبة المشتبه به بشدة.