المشاركون في اجتماع جدة بشان الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاور الدولي

عقد يوم أمس السبت في جدة السعودية اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للجهود والمساعي الحميدة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التي يبذلها في هذا الشأن منذ شهر مارس عام 2022.

واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.