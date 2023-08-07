حساب ساخر على موقع تويتر يُغضب وزيرة الخارجية الألمانية

يبدو أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وفريقها المعاون لم يفهما الدعابة، اليوم الاثنين، عندما أعلنا عن اتخاذهما إجراء ضد حساب ساخر على تويتر يجسد الوزيرة لتفادي الخلط مع الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية.



والحساب التهكمي، واسمه بيربوكبريس، هو الآن مدون بشكل واضح على هذا النحو.



وأوضح متحدث باسم الوزارة في برلين ذلك قائلا "في الماضي حدث بالفعل خلط. وأضاف أنه من قبل كان التشابه بين الحسابين الساخر والرسمي غريبا وغامضا.



ويسخر الحساب من السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، مركزا على انجليزتها الركيكة.



وشدد المتحدث على أن أي شخصية عامة، حتى الوزراء، لابد أن يتقبلوا السخرية منهم. لكن في هذا الحالة بالذات شكل الحساب خطرا ملموسا على السياسة الخارجية. وأشار كمثال إلى أزمات مثل الانقلاب الأخير في النيجر الذي تناوله الحساب الساخر على تويتر.



ولا يعرف من هو الجاني الذي وراء الحساب الساخر.



ولم ترد شركة تويتر على طلب للتعقيب. لكن موقف تويتر من المسألة ليس من الصعب معرفته، في ضوء اصرار مالكها إيلون ماسك العام الماضي على أن الحسابات الزائفة التي تجسد آخرين لابد وأن تتضمن كلمة "سخرية" في أسمائهم.