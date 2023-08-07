مسئول شعبة الملابس بغرفة القاهرة: التخفيضات بمحلات الأوكازيون الصيفي تصل لـ70%

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إنّ الأوكازيون الصيفي متاح لكل المحلات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أن كل محل يضع كلمة أوكازيون (باللغة العربية أو الإنجليزية) فهو يعتبر مشاركا في هذا الحدث.

ونصحت المواطنين بالإقبال على الشراء من هذه المحال، في ظل الأسعار التنافسية المطروحة، لافتة إلى أن نسبة التخفيضات تصل إلى أكثر من 70%.

وأفادت بأن صاحب المحل هو من يحدد نسبة التخفيضات بناء على أوضاعه، دون أن يتم إجباره على وضع نسبة تخفيض معينة.

وأشارت إلى أنه من الصعب تحديد عدد المحال المشاركة في الأوكازيون، في ظل تسجيل زيادة يومية، غير أنها أوضحت أن الحصر يكون ممكنا بنهاية المدة أو أسبوعيا على الأقل.

ولفتت إلى أنّ هناك عددا من المحال بدأت المشاركة في الأوكازيون قبل موعد انطلاقته، بأكثر من خمسة أيام.