سلوفينيا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي والناتو بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

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طلبت سلوفينيا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مساعدة فنية لإصلاح الأضرار بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة في الأيام الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) نقلا عن الحكومة.

ووصف رئيس الوزراء روبرت جولوب، يوم السبت، الفيضانات بأنها أكبر كارثة طبيعية في العقود الثلاثة الماضية وقدر إجمالي الأضرار بأكثر من 500 مليون يورو (549 مليون دولار).

وتضررت طرق وخطوط سكك حديدية وجسور وشبكات صرف صحي ومبان.

ومن خلال آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، طلبت سلوفينيا 30 حفارا من مختلف القدرات و30 مركبة خاصة لتنظيم المجاري المائية، فضلا عن إيفاد فرق هندسية لجميع هذه المعدات.

كما تضمنت قائمة الطلبات من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 20 جسرا جاهزا يصل طول كل منها إلى 40 مترا.

وطلبت البلاد من الناتو خمس طائرات مروحية عسكرية ثقيلة بسعة حمولة لا تقل عن خمسة أطنان للنقل، بالإضافة إلى 200 جندي لأداء مهام الحماية والإنقاذ والإغاثة.