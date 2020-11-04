ألمانيا ترسل فرق عمل من هيئة الإغاثة التقنية لدعم سلوفينيا في مكافحة الفيضانات

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعم بلاده لسلوفينيا، شريكة بلاده في الاتحاد الأوروبي، في مكافحة الفيضانات عن طريق هيئة الإغاثة التقنية الألمانية "تي إتش دبليو".

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على تويتر اليوم الاثنين: "ألمانيا تساعد وسترسل بأسرع ما يمكن فرق عمل من هيئة تي إتش دبليو بناء على طلب سلوفينيا".

وأضاف شولتس:" نتابع بفزع كارثة الفيضانات المروعة في سلوفينيا والنمسا. أفكارنا مع الضحايا وذويهم وكل الذين فقدوا منازلهم".

ووفقا لتصريحات كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، تقوم هيئة الإغاثة الفنية في مدينة روزنهايم جنوبي ألمانيا بتجميع فرق طوارئ من عشر مجموعات محلية، وأشارت هوفنهايم إلى أن الخارجية الألمانية ستتحمل تكاليف هذه العملية البالغة 700 ألف يورو.

وصرحت هوفمان بأن تقديم المزيد من المساعدات لسلوفينيا سيعتمد على طبيعة الوضع والاحتياجات.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر:" نحن الأوروبيين نقف بقوة إلى جانب بعضنا البعض في الكوارث الطبيعية الخطيرة".

وأفادت البيانات الصادرة من وزارة الداخلية الألمانية بأن من المنتظر أن يصل فريق تحضيري إلى سلوفينيا اليوم، وقالت الوزارة إن الفريق متخصص في أعمال الانتشال وذكرت أن هيئة "تي إتش دبليو" سترسل المزيد من القوات في وقت لاحق.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل معدات إخلاء مثل الحفارات بالإضافة إلى جسرين نقالين إلى منطقة الكارثة، وقال متحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الاتحادي إنه من الممكن زيادة هذه المعدات في غضون وقت قصير حتى يمكن استعادة البنية التحتية بشكل مؤقت.

وقالت رئيسة هيئة "تي إتش دبليو" زابينه لاكنر عن الفريق التحضيري:" ستقوم قوات الطوارئ باستشكاف الهياكل في مسرح العمليات وستفتح اتصالات مع السلطات المحلية وتحدد الاحتياجات، وبهذه الطريقة يمكن لنا في أعقاب ذلك أن نجهز بشكل محدد قوات مزودة بالمواد المناسبة".

وسيتوجه إلى مسرح العمليات غدا الثلاثاء فريق عمل من مجموعة متخصصة في الإخلاء وستكون مزودة بحفارة مجنزرة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة تلقت طلبات مساعدة مشيرا إلى أن هذه الطلبات سيتم فحصها، وذكر أن منظمات الإغاثة المدنية لها الأولوية في تقديم المساعدات وأن الوزارة ستنظر فيما يمكن عمله في حال كانت لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.