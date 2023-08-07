 زميل مصطفى محمد ينضم لـ التعاون السعودي - بوابة الشروق
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زميل مصطفى محمد ينضم لـ التعاون السعودي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 4:00 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 4:00 م

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الإثنين، ضم البرازيلي أندري جيروتو قادما من نانت الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية.

قال التعاون في بيان رسمي:" أنهت إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي أندري جيريتو لاعب نادي نانت الفرنسي حتى عام 2025".

ولم يكشف التعاون عن مقابل الصفقة لكن تقارير صحفية أوضحت أن التعاون سيضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو.

وتأتي مغادرة أندري جيريتو لـ نانت بعد 6 مواسم، وقبل عام من نهاية عقده، شارك خلالها في 176 مباراة بقميص نانت، وتوج بكأس فرنسا مع نانت في 2022.


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