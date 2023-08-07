تونس تبعث بتعازيها إلى المغرب في ضحايا حادث أزيلال

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قدمت تونس تعازيها إلى المغرب في ضحايا حادث السير المروع الذي خلف 24 قتيلا اليوم الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تتقدم تونس بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث السير الأليم بإقليم أزيلال".

وتابع البيان "في هذا المصاب الجلل، نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب المغربي".

ويخيم البرود على العلاقات بين البلدين في أعقاب الجدل الذي رافق مشاركة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) بتونس قبل عام.

واستدعت المملكة سفيرها للتشاور آنذاك احتجاجا على الدعوة وردت تونس بالمثل.