 السفارة الأمريكية في اليمن: مبادرة الحبوب زودت العالم بـ18 مليار رغيف خبز خلال عام - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية في اليمن: مبادرة الحبوب زودت العالم بـ18 مليار رغيف خبز خلال عام

هديل هلال
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 7:50 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 7:50 م
قالت السفارة الأمريكية باليمن، اليوم الاثنين، إن «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، ساهمت في تزويد العالم بـ18 مليار رغيف خبز خلال عام واحد».

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن المبادرة أثبتت ضرورتها ونتائجها الملموسة، منوهة أن «واشنطن لن تسمح باستخدام الغذاء كسلاح».


وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية واستعادة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، حسبما ذكرت قناة «تي آر تي» المحلية.

وقال فيدان، في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين : «ستواصل تركيا المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، وستبذل جهودا لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود وستلتزم باتفاقية مونترو».

هذا وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 3 أغسطس، أن مكان وتاريخ اجتماع رئيسي روسيا وتركيا يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مكان اللقاء ليس تركيا بالضرورة، وسيتم الاتفاق عليه.

يذكر أن مدة سريان «صفقة الحبوب» انتهت في 17 يوليو الماضي، وفق وكالة تاس.

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