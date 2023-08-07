سول تستعد لإجلاء الآلاف من مخيم كشفي فيما يقترب الإعصار خانون

تستعد كوريا الجنوبية لإجلاء عشرات الآلاف من الشباب من أكبر مخيم كشفي في العالم بسبب اقتراب الإعصار الاستوائي خانون.



وكان من المقرر أن يستمر المخيم الكشفي العالمي المقام على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في البداية حتى 12 أغسطس، ولكن المخاوف من تداعيات الإعصار خانوم غيرت ذلك.



وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، إن الحكومة تجري مناقشات مع المنظمة بعدما طلبت المساعدة في نقل المشاركين إلى العاصمة.



وجعل الطقس الأوضاع صعبة بالفعل للكشافة، حيث واجهوا موجة حر مستمرة منذ بدء التجمع المقام في سايمانجوم الثلاثاء الماضي. ولا يوجد في المنطقة ظلال طبيعية للمشتركين المقيمين في أكثر من 20 ألف خيمة.



ودعا الكيان الكشفي العالمي إلى نهاية مبكرة للمخيم.



غير أن أغلب الاتحادات الوطنية –ومن بينها مجموعة ألمانية من 2200 فرد- قرروا البقاء. ومع ذلك فإن الآلاف من المشاركين من بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة غادروا المخيم.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن الإعصار القوي يتجه شمالا نحو الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الكورية وقد يصل اليابسة يوم الخميس المقبل.