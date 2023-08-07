سيمنس إنيرجي تجري مراجعة استراتيجية لقطاع طاقة الرياح بعد الخسائر القياسية

قالت مصادر مطلعة إن شركة معدات الطاقة الألمانية سيمنس إنيرجي أطلقت عملية مراجعة استراتيجية لقطاع طاقة الرياح لديها بعد أن أدت مشكلات القطاع إلى تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بقيمة 9ر2 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) في حين تتوقع الشركة خسائر صافية خلال العام المالي ككل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات الجديدة أسوأ كثيرا من توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى خسائر صافية بقيمة مليار يورو، لتكشف عن أحدث تعثر للشركة الألمانية التي تعاني من ظهور مشكلات فنية في بعض مشروعاتها وعدم تحقيق أرباح من مشروعات أخرى في مجال طاقة الرياح.

وقال يوشن إيكولت رئيس شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة وهي قطاع طاقة الرياح في شركة سيمنس إنيرجي، إنه من غير المحتمل أن تتكرر المشكلات الفنية التي يمكن أن تظهر في توربينات محطات الرياح الساحلية في بعض الشفرات الدوارة والحوامل الرئيسية في منصتين، على نطاق واسع مجددا.

يأتي ذلك في حين أعلنت سيمنس إنيرجي اليوم الاثنين تسجيل خسائر صافية بقيمة 9ر2 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهي الأكبر منذ تأسست الشركة في 2020 عقب فصلها عن مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية العملاقة.

جاءت النتائج المخيبة للآمال نتيجة ضعف أداء شركة صناعة توربينات طاقة الرياح سيمنس جاميسا والآثار السلبية للضرائب.

كما تتوقع الشركة الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية تسجيل خسائر قياسية بقيمة 5ر4 مليار يورو خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.

وظهرت مشكلات جديدة بالنسبة للشركة في يونيو الماضي في شركة جاميسا، التي أعلنت في ذلك الوقت أن زيادة معدلات فشل مكونات توربيانات طاقة الرياح ستؤثر بشدة على نتائج الشركة.

وكشفت سيمنس إنيرجي اليوم المزيد من التفاصيل، مشيرة إلى توقع وصول تكلفة الإصلاحات وعمليات الإحلال الضرورية في محطات طاقة الرياح الساحلية المعيبة إلى 6ر1 مليار يورو.

وقال كريستيان بروش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس إنيرجي "نتائجنا في الربع الثالث، تظهر التحديات التي تواجه سيمنس جاميسا. الأداء القوي لمجالات عملنا الأخرى، يعطيني الثقة في قدرة الشركة على إعادة أعمالها للوقوف على أقدامها". في الوقت نفسه زادت إيرادات سيمنس إنيرجي بنسبة 8% سنويا إلى 5ر7 مليار يورو.