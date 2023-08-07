قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الحزام المداري يؤثر على المناطق الجنوبية من البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن المناطق المتأثرة بهذه الحالة هي أسوان والوادي الجديد وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، من دون أي تأثير على المناطق الشمالية.

وأوضحت أنّ هذه الحالة تؤدي إلى هطول ما تعرف بالأمطار الصيفية خلال هذا الوقت من العام، وتكون كمياتها أقل من حجم الأمطار التي تهطل على منابع نهر النيل مثل إثيوبيا والسودان.

وأفادت بأن الأمطار تكون خفيفة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن هطول الأمطار بدأ بالفعل قبل أيام، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة خلال الأيام المقبلة.

ونوهت بأن هذه السحب الرعدية تكون محملة برياح هابطة، تؤدي بدورها إلى زيادة سرعات الرياح على سطح الأرض، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك على المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية.

