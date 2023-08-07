برلين: محادثات جدة مساهمة ناجحة لجهود السلام الأوكرانية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المؤتمر الذي استضافته السعودية لمناقشة خطة سلام تتعلق بأوكرانيا كان اجتماعا ناجحا؛ لأنه عكس رغبة المجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "ستواصل ألمانيا أيضا الانخراط بنشاط (في هذه الجهود) بما في ذلك هذه العملية"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان مسئول أوكراني بارز قد صرح أمس ، الأحد بأن المحادثات‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي جرت في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للحرب مع روسيا كانت مثمرة، لكن موسكو وصفت الاجتماع بأنه محاولة محكوم عليها بالفشل لحشد الجنوب العالمي خلف كييف.

وشاركت أكثر من 40 دولة، منها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي اختتمت يوم الأحد. ولم تشارك روسيا في المحادثات.

ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها المحادثات بأنها محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.