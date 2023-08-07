عبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن تطلع بلاده للارتقاء بالتعاون مع مصر في مجال الصناعات الداوئية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، أن المستهدف هو الوصول إلى مرحلة من التكامل الدوائي وليس التنافس بين البلدين، وذلك في إطار المبادرة الإماراتية التي أطلقت بهدف التكامل الصناعي، بالشراك أيضا مع مملكة البحرين.

وأشار إلى أنّ هناك العديد من الفرص التكاملية الاقتصادية التي يمكن أن تعود بالنفع على الدول الأربع.

ولفت إلى أنه تم التباحث حول الآلية الثلاثية التي تجمع بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أهمية هذه الآلية وضرورة تطويرها بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.

وأفاد بالتوافق على ضرورة الانتقال سريعا لإحداث أثر ملموس على المبادرات المنضوية في إطار هذه الشراكة الثلاثية، لا سيما قبل انعقاد القمة الثلاثية في مصر قريبا.