ألمانيا: إغلاق المجال الجوي للنيجر انتكاسة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، إن كل يوم لا تستطيع فيه طائرات البلاد التحليق في المجال الجوي للنيجر يمثل "انتكاسة للقوات المسلحة".

وأغلقت النيجر مجالها الجوي، يوم الأحد، حتى إشعار آخر، وهو إجراء يعقّد سحب القوات الألمانية من الجارة مالي.

وتقع النيجر في قلب إفريقيا، وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر موقع "فلايت رادار"، الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.

وتظهر لقطة شاشة (سكرين شوت) تغيير مسار رحلة من جنوبي القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادي أجواء النيجر، والدول هي بنين وتوجو وبوركينا فاسو ومالي.

وأضاف موقع "فلايت رادار" أن الرحلة بين جنوب إفريقيا وأوروبا ستزيد عن ألف كيلومتر إضافية فوق المسافة المعتادة في مثل هكذا رحلات، وهو ما سيزيد من وقت الرحلة والوقود المخصص لها.