سيد معوض: عمر سيعود للأهلي بعد انتهاء فترة المعايشة مع ريال بيتيس

قال سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن نجله عمر يخضع لفترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني بموافقة مسئولي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك دعم ومساندة كبيرة من إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "عمر معوض شارك في 4 مباريات ودية مع ريال بيتيس، وسيعود إلى الأهلي بعد نهاية فترة المعايشة، ولم يتم حسم مستقبله لكن أحد أبناء النادي الأهلي وأي خطوة ستكون بموافقة المسئولين".

وتابع: "كهربا تخطى مرحلة صعبة بعد العودة للمباريات في شهر يناير الماضي، لكن الأمور متضاربة بشأن موضوع الغرامة المالية، والأزمة أصبحت في يد خبراء القانون واللوائح، وكلما نسمع طرف يقول رأي مختلف".

وواصل: "أخطاء الحكام مستمرة منذ المواسم الماضية، ولم يتم وجود أي تطور سواء في وجود كلاتنبرج أو بيريرا".

وأتم: "حتى مع تواجد الفار الأزمات موجودة، فهل العيب من العنصر البشري، أم ماذا، والواضح أن الحكام يتأثرون بالسوشيال ميديا وبالتقييم الإعلامي في الاستوديوهات".