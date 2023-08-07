مسئول سياحي لبناني: حركة السفر طبيعية رغم التحذيرات

أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، أنه حتى الآن لم يتغير أي شيء، بعد البيانات التحذيرية التي صدرت عن بعض السفارات في الأيام الماضية.



وقال الأشقر، في تصريح لموقع "النشرة" اللبناني أورده على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين: "ليس هناك من قرر المغادرة بشكل غير طبيعي، كما ليس هناك من حركة إلغاء لحجوزات مستقبلية".



ولفت الأشقر إلى أن رعايا الدول، التي طلبت دولهم منهم المغادرة، لا يزورون لبنان منذ نحو خمس سنوات، وبالتالي الوضع، في الوقت الراهن، لا يزال طبيعياً.



وكانت سفارات عربية وأجنبية في لبنان، أصدرت تحذيرات لمواطنيها للحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان .



واندلعت مساء السبت قبل الماضي، اشتباكات مسلحة في المخيم بين حركة "فتح" وفصائل "إسلامية"، تخللتها فترات هدنة، أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.