تقام اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ضد دارمشتات ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، إلى جانب مباريات كأس العالم للسيدات.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات

إنجلترا X نيجيريا – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستراليا X الدنمارك – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات ودية للأندية

بايرن ميونخ X موناكو – الساعة 6 مساء

جينسينجين X ماينز 05 – الساعة 8 مساء

ليفربول X دارمشتات 98 – الساعة 9 مساء