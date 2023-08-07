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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 7:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 7:13 ص

تقام اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ضد دارمشتات ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، إلى جانب مباريات كأس العالم للسيدات.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات

إنجلترا X نيجيريا – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

أستراليا X الدنمارك – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

مواعيد مباريات ودية للأندية

بايرن ميونخ X موناكو – الساعة 6 مساء  

جينسينجين X ماينز 05 – الساعة 8 مساء

ليفربول X دارمشتات 98 – الساعة 9 مساء


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