استمرار فعاليات دوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة في ملوي

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن وزارة الشباب والرياضة، وتمثلها مديرية الشباب الرياضة، تهتم بالرياضة والرياضيين، وجعل مراكز الشباب مراكز لإنتاج لاعبين متميزين في كل الرياضات.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، شارك فيه عدد كبير من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف عكاشة، أن إدارة شباب ملوي شهدت اليوم فعاليات الدوري، حيث أقيمت مباراة بين مركز شباب نواى ومركز شباب قصر هور.

وانتهت بفوز قصر هور علي نواي بهدف مقابل لا شيء، وذلك علي ملعب مركز شباب ناصر ملوي، وذلك بحضور لجنة من ادارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وقسم الهيئات بإدارة شباب ملوي.