146 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة نويبع

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10"، لمواطني مدينة نويبع، وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لمواطني مدينة نويبع حتى الآن 146 حالة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال كافة المستندات الخاص بقرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحصها لإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.