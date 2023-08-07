خبير ألماني: الانتقال الحراري سيكلف ألمانيا الكثير من المال

ذكر رئيس مركز الاختصاص للتحول الحراري على مستوى المحليات في ألمانيا، روبرت بروكمان، أن الانتقال نحو توفير إمدادات حرارية صديقة للبيئة سيكون مكلفا للغاية في ألمانيا.

وقال بروكمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعتقد حقا أن هذا سيكون أكبر مشروع للبنية التحتية في ألمانيا بعد إعمار البلاد عقب الحرب العالمية الثانية، وسوف يكلف الكثير من الأموال"، موضحا أنه من المهم لذلك دعم البلديات في إعادة تصميم إمدادات التدفئة الخاصة بها من أجل خلق الموثوقية والأمان، مشيرا إلى أن تخطيط البلديات لإمدادات التدفئة الخاصة بها سيضمن لها درجة عالية من السيطرة على تحقيق قيمة مضافة على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال بروكمان: "لدينا في ألمانيا حوالي 20 مليون منزل وحوالي 40 مليون وحدة سكنية يتعين علينا إعادة تجهيزها. من أجل القيام بذلك، يتعين على البلديات التفكير في الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر"، مشيرا إلى أن مركزه، الذي هو جزء من وكالة الطاقة الألمانية، يختص بهذه النقطة.

ويعتزم المركز مساعدة ما يقرب من 10 آلاف و700 بلدية في ألمانيا في إعادة تصميم إمدادات الحرارة الخاصة بها ووضع ما يسمى بخطة التدفئة.

وأشار بروكمان إلى أن البلديات في شرق ألمانيا تتمتع عموما بميزة على الغرب فيما يتعلق بالانتقال الحراري، وقال: "لدينا بالفعل عدد كبير جدا من شبكات التدفئة التي تم بناؤها في العقود الأخيرة، وستكون أحد محاور الانتقال الحراري".

وذكر بروكمان أنه عبر شبكات التدفئة يمكن للبلديات تأمين الإمدادات بعد تحويل الشبكات إلى توليد الحرارة بطريقة خالية من الكربون دون أن يضطر كل صاحب منزل إلى تحويل نظام التدفئة الخاص به، وقال: "علاوة على ذلك لم يمر وقتا طويلا للغاية على عمليات التجديد في شرق ألمانيا، وهي أيضا ميزة مهمة للمنطقة. في النهاية سيجعل المزج بين مصادر الطاقة الانتقال الحراري ممكنا".

أوضح بروكمان أن عمل المركز الذي افتتح في أبريل 2022 يمكن تخيله على أنه حقيبة سفر، وقال: "حقيبة يمكن أن نتيحها للبلديات، وهي لا تحتوي على خطة جاهز لإزالة الكربون لكل بلدية، ولكن على خيارات قد تكون أو لا تكون مطروحة في ظل ظروف معينة".

ويذهب الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة في ألمانيا - حوالي 60% - إلى قطاع التدفئة، ولكن لا يُجرى بحث إزالة الكربون من هذا القطاع إلا على نحو محدود.

وترى وزارة الاقتصاد الألمانية المركز داعما مهما للبلديات في انتقال الطاقة والتدفئة، حيث ترى الوزارة أن البلديات تضطلع بدور مهم في حماية المناخ.