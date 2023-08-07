مرتضى يحرج شيكابالا بسبب تصريحاته في البطولة العربية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك – الصادر بحقه حُكم قضائي بعزله – إنه يتعين على من يرتبطون بعلاقة قوية بممدوح عباس رئيس النادي السابق أن يخاطبونه من أجل رفع الحجز على أرصدة النادي.

وقال مرتضى في فيديو عبر صفحته الرسمية عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة: "أقول لحازم إمام، وأيمن يونس وشيكابالا، طالما أنتم أصدقاء ممدوح عباس، أطلبوا منه أن يرفع الحجز عن أرصدة النادي ولا يتسبب في مزيد من المشاكل للزمالك".

وأضاف مرتضى: "أقول لشيكابالا بدلاً من أن تتحدث في البطولة العربية عن ظروف النادي فقط، قل من السبب فيها؟! أليس هذا هو ممدوح عباس صديقك!؟".

وكان مرتضى قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد أسابيع من صدور حكم قضائي بعزله من منصبه، لكنه أكد في الوقت نفسه دعمه لمجلس الإدارة من أجل الاستمرار في عمله.