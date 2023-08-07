محافظ كفر الشيخ يشيد بمدير مدرسة لتفانيه في العمل: نماذج مشرفة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنماذج المشرفة من مديري المدارس والمعلمين وشباب كفر الشيخ، والمتميزين في عملهم.

وكرم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مؤكدا أن السباعي نموذج متميز من مديري المدارس، مُشيدًا بإخلاصه وتفانيه في عمله وقيامه بإعادة تدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية وخدمة البيئة، حيث إنه خلال زيارته المفاجئة للمدرسة ليلا، وجده يعمل على إصلاح الرواكد، والكراسي، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم.