محافظ الشرقية يتفقد موقف قرية جزيرة سعود ضمن حياة كريمة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موقف سيارات قرية جزيرة سعود والمُقام ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري على مساحة 500 متر ويضم 27 باكية تستوعب 61 سيارة أجرة تعمل على خطي سعود – الإسماعيلية سعود – القنطرة.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سُبل الراحة للمواطنين والمساهمة في تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وجه المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس مركز ومدينة الحسينية بتكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من داخل المواقف العمومية وعدم السماح بتواجد سيارات أجرة خارج المواقف، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

أشاد محافظ الشرقية، بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد زيدان، وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية، ومحمد عبد العال، رئيس مركز ومدينة الحسينية، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالشرقية.