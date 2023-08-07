زعيم المعارضة الهندية يستعيد مقعده في البرلمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، استعادة زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي مقعده في البرلمان، بعد قرار المحكمة العليا.

وكان غاندي -53 عاما- قد خسر مقعده في مارس الماضي بعدما قضت محكمة بحبسه عامين، عقب إدلائه بتعليقات مسيئة ضد رئيس الوزراء ناريندار مودي.

ووفقا للقانون الهندي، فإن أعضاء البرلمان يفقدون صفتهم البرلمانية إذا صدر حكم ضدهم بالحبس لما لا يقل عن عامين بعد الإدانة بتهمة جنائية.

مع ذلك، رفضت المحكمة العليا الحكم على أساس أن محكمة أقل درجة لم توضح بصورة كافية سبب فرضها العقوبة القصوى وهي الحبس لمدة عامين. وسوف يتم الآن مراجعة الحكم نفسه.

ورأى مراقبون أن محاكمة غاندي والعقوبة القاسية دليل على تراجع حرية التعبير والتقييد المتزايد للمعارضة في عهد مودي.