5 مصابين جراء انفجار ضخم بميناء تركي

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وقع انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية، اليوم الإثنين، مما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

وذكر موقع "تركيا الآن" اليوم أنه لم تتضح بعد أسباب الانفجار.

وأفادت الانباء ووسائل الإعلام التركية بتسجيل 5 إصابات كحصيلة أولية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركيا الآن الإخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

ووفقا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر. كما تم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.