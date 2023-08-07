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قالت مجموعة تعارض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إن أنصارها "دمروا" إطارات سيارات في وكالة لبيع السيارات "بدافع الانتقام" بعد مقتل طفلتين في حادث بمدرسة في لندن.

وذكرت جماعة "تاير اكستنجويشر" أن النشطاء أتلفوا إطارات 60 مركبة على الأقل في وكالة "جاكوار إكستر" في مدينة ديفون ليلة الأحد.

ونشرت الجماعة مقطع فيديو يظهر شخصا يقوم بإتلاف سيارات متوقفة باستخدام مثقاب.

وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوول، إن قوة الشرطة "على علم بإحداث أضرار بشكل جنائي"، مضيفا أن "التحقيقات ستستمر"، وفقا لوكالة أنباء "بي ايه ميديا" البريطانية.

وتوفيت نوريا ساجد وسيلينا لاو 8 أعوام، بعدما اصطدمت سيارة لاند روفر بسياج واقتحمت مدرسة ابتدائية في ويمبلدون، جنوب غرب لندن يوم 6 يوليو الماضي، مما أسفر أيضا عن إصابة عدة أشخاص.