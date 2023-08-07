رئيسة كتلة حزب اليسار الألماني تقرر عدم الترشح مجددا لهذا المنصب

قررت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، أميرة محمد علي، عدم الترشح مجددا لهذا المنصب بسبب طريقة تعامل الحزب مع القيادية السابقة سارا فاجنكنشت.

وقالت محمد علي في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قررت عدم الترشح لرئاسة كتلة اليسار في البرلمان في انتخابات الرئاسة التنفيذية المقبلة"، وأردفت أن "هذا القرار له أسباب سياسية"، مشيرة إلى أن العامل الحاسم لهذا القرار تمثل في نأي قيادة الحزب عن فاجنكنشت في أوائل يونيو الماضي.

وساقت محمد علي (43 عاما) عدة أسباب للقرار في بيانها، وقالت إنها أصبحت تواجه صعوبة متزايدة في تمثيل سياسة قيادة الحزب في الحياة العامة، وذكرت أن هذه السياسة تناقض قناعاتها السياسية في العديد من المواضع.

وانتقدت محمد علي من بين أمور أخرى عدم صياغة "اعتراض مبدئي للسياسة الخاطئة التي ينتهجها ائتلاف إشارة المرور"، ومن ذلك على سبيل المثال عدم الاعتراض على سياسة المناخ "التي كانت في طليعة الأشياء التي جعلت الحياة اليومية للعديد من الناس أكثر صعوبة وأكثر كلفة والتي عززت عدم المساواة الاجتماعية".

وانتقدت محمد علي أيضا افتقار سياسة قيادة الحزب إلى تقديم "دعم واضح لسياسة السلام الحازمة".

ورأت محمد علي، أن قيادة الحزب تسعى إلى اجتذاب ناخبي الخضر الذين يشعرون بخيبة الأمل لكنها لم تفلح في ذلك، ورأت أن قيادة الحزب لم تتمكن من الوصول إلى هؤلاء المفترض أن تُصَاغ سياسة اليسار من أجلهم ولم تتمكن أيضا من الوصول إلى ناخبي حزب البديل "الذين يمكن استعادتهم".

وتابعت محمد علي أن " العامل الحاسم الأخير لقراري كان القرار الذي اتخذته الرئاسة التنفيذية بالإجماع في 10 يونيو 2023، وتبني غالبية كبيرة من المسئولين التنفيذيين لهذا القرار".

وجاء في القرار أن "سارا فاجنكنشت لم يعد لها مستقبل في حزب اليسار وينبغي عليها مع نواب آخرين التخلي عن مقعدها البرلماني. هذا يُظْهِر بوضوح لم يُعْرف له مثيل حتى الآن رغبة القيادة واستهدافها إبعاد جزء من الأعضاء عن الحزب".

يذكر أن محمد علي تعد من المقربين لفاجنكنشت، ودخلت الأخيرة في خلاف مع قيادة الحزب وتخطط لتأسيس حزب خاص بها لكنها لم تعلن عن قرار بهذا الخصوص بعد.