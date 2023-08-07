ميقاتي: معطيات الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، على أن معطيات الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي في لبنان.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء ترأسها بعد ظهر اليوم، وخصصت لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2023 "في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فأن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي".

وأضاف "هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".

وكانت السفارة السعودية، قد طلبت يوم السبت الماضي، من رعايا بلادها في لبنان تجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة، وطلبت منهم مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.