أنقرة تعزّي إسلام آباد في ضحايا حادث القطار

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان في ضحايا حادث قطار وقع صباح اليوم الأحد، في إقليم السند جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تلقت بالأسى نبأ سقوط ضحايا ومصابين جراء خروج قطار عن مساره خلال رحلته من مدينة كراتشي إلى روالبندي بشمال شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما أعربت الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان حكومة وشعبا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت شركة السكك الحديدية الباكستانية، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 عربات من قطار "هزارا" السريع، الذي كان في طريقه من مدينة كراتشي الساحلية إلى مدينة روالبندي الشمالية الشرقية، وخرج عن مساره بالقرب من حي نوابشة، على بعد حوالي 267 كيلومترا من كراتشي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 30 قتيلا و50 جريحا حتى الآن.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات في تنفيذ عمليات الإغاثة ونقل الجرحى إلى المستشفيات.