وزير الزراعة يوجه بالتوسع في تطبيقات التحول الرقمي ومنظومة التأمين على الماشية

تابع وزير الزراعة، السيد القصير، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية، ومنظومة التأمين على الماشية، وتطبيقات التحول الرقمي بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، بحضور نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مصطفى الصياد، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، إيهاب صابر، مشددا على ضرورة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم والألبان ومشتقاتها.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم، ضرورة مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل، وهذا بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي على عمليات التحصين والترقيم والتلقيح الاصطناعي، تماشيا مع سياسية الدولة بالتوسع في هذا الاتجاه، وأيضا بضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية، وعمل قاعدة بيانات دقيقة بما تم ترقيمه وتسجيله.

ووجه الوزير، بتنشيط التحسين الوراثي مع وجود قاعدة بيانات دقيقة بنتائج هذا النشاط، حيث اطلع الوزير على جهود الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض، والتي انطلقت منتصف يوليو الماضي في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم إعطاء أكثر من 3,6 مليون جرعة حتى الآن ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما وجه القصير، بتقديم كل الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الحيوان، مؤكدا أهمية متابعة الأمراض في الداخل وبالدول المجاورة، خاصة في ظل التغييرات المناخية وتأثيرها على انتشار وتداول الأمراض وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول أي مرض.

وطالب الوزير كذلك بنشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية لضمان استدامة المشروعات، مع سرعة صرف التعويضات للمؤمن لصالحهم، وكذا تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف تلك التعويضات.

وشدد على ضرورة زيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والأسماك، ومحاربة الذبح خارج المجازر الحكومية حافظا على صحة المواطنين.