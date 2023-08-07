متحدث عسكري ليبي: لا يمكن إغلاق الحدود مع النيجر والسودان حاليا

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن إغلاق الحدود الليبية في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.

وقال المسماري في حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية نشرته اليوم الإثنين: نحن نراقب الوضع حاليا، لافتا إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لن تخدم أي طرف.

وأضاف أن "ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا.. ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دولي وليس محليا، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر".

وأشار إلى أن "الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق.. المنطقة متوترة وشعوبها تعاني من الكثير من الأمور.. وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول".

وحول جهود حل الأزمة الليبية، قال المسماري إن بعثة الأمم المتحدة لم تضع حتى اللحظة مبادرة لحل ليبي - ليبي، بينما تقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى.

وقال إن "بعثة الأمم المتحدة متعددة، الرؤساء لم تضع حتى هذه اللحظة حسب ما نراه مبادرة لحل ليبي – ليبي، ولكن تقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى، وحلول وفق متطلبات واشتراطات الدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي، وهذا الحوار بعيد جدا عن شعار الحوار الليبي – الليبي والحل الليبي – الليبي".

وفيما يتعلق بجهود لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، أكد المسماري، أن "هذه اللجنة ليست من اختصاصها توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ملف يحاولون حاليا إضافته".