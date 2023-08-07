بنجلاديش تسجل رقما قياسيا في الوفيات بسبب تفشي حمى الضنك

قال مسؤولو الصحة في بنجلاديش اليوم الاثنين، إنه تم الإبلاغ عن عدد قياسي من حالات الوفاة بسبب تفشي حمى الضنك في وقت تكافح فيه معظم مستشفيات الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع زيادة حالات حمى الضنك في العام الجاري.

وتوفي نحو 14 شخصا في غضون الساعات الـ 24 الماضية حتى صباح اليوم الاثنين، بسبب المرض الذي ينقله البعوض حسبما أفادت المديرية العامة للخدمات الصحية الحكومية ، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 327 حالة منذ يناير.

ومع الإبلاغ عن 2751 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 ساعة المنصرمة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 69 ألفا و 483 حالة هذا العام ، مقارنة بنحو 62 ألفا و 382 حالة في العام الماضي.

يشار إلى أن عام 2022 شهد أعلى عدد من الوفيات وهو 281 بسبب حمى الضنك منذ بدء الدولة عمليات تسجيل المرض في عام 2000.

وأدى تفشي حمى الضنك في بنجلاديش عام 2019 إلى وفاة 179 شخصا وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين حسبما أفادت إحصاءات وزارة الصحة.