مؤسسة روس آتوم الروسية تناقش التقنيات النووية بمشاركة وفد مصري من الضبعة

نظمت مؤسسة "روس آتوم" الروسية بالتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب، حفل إفطار ومائدة مستديرة، الأسبوع الماضي، على هامش منتدى "روسيا إفريقيا" حول موضوع التقنيات النووية من أجل التنمية المستدامة للبلدان الإفريقية، ودور خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.