مؤسسة روس آتوم الروسية تناقش التقنيات النووية بمشاركة وفد مصري من الضبعة

نظمت مؤسسة "روس آتوم" الروسية بالتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب، حفل إفطار ومائدة مستديرة، الأسبوع الماضي، على هامش منتدى "روسيا إفريقيا" حول موضوع التقنيات النووية من أجل التنمية المستدامة للبلدان الإفريقية، ودور خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.
وجاء اللقاء بمشاركة 50 شخصا في مقدمتهم قنسطنطين موجيلفسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي، وبافل شفيتسوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التي تُشرف على المراكز الثقافية الروسية في العالم، وفاليري كارزين مدير المشروعات التعليمية بمؤسسة روس اتوم، مع وفد مصري من محطة الضبعة برئاسة الدكتور أمجد الوكيل.
كما حضر اللقاء فيدل نداهايو مدير عام هيئة الطاقة النووية في رواندا، وجان البرت ماتيجومبا، ورؤساء جمعيات خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية من 10 دول إفريقية.
وناقش الحضور الشراكة بين روسيا والبلدان الافريقية من خلال الخريجين وتعاون الجامعات في مجالات الطاقة والطب والزراعة، وغيرها من المجالات لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار نائب الوزير في كلمته الى أهمية التعاون في مجال التعليم مع البلدان الافريقية، مشددا على أن استغلال الطاقة جزء من السيادة الوطنية، مؤكدًا أن روسيا شريك يُعتمد عليه بالأرقام تؤكد ذلك، وأن المجال النووي في حاجة إلى آلاف المتخصصين في روسيا وإفريقيا.
وقال فاليري كارزين، إن الأجانب الذين يدرسون الطاقة النووية في روسيا لا بد أن يعودوا الى بلدانهم للمساعدة في التنمية، معبرا: "سوف نحتفل العام القادم بمرور 70 عامًا على إنشاء أول محطة للطاقة النووية، وأصبحنا اليوم نمتلك من الخبرات الكثير، ونسعى لمشاركة الشركاء هذه الخبرات، وتعميمها في ربوع إفريقيا".