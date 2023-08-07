 هتلر: «الزمالك ينهار.. ومجلس الإدارة المسؤول الأول عن كل ما يحدث» - بوابة الشروق
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هتلر: «الزمالك ينهار.. ومجلس الإدارة المسؤول الأول عن كل ما يحدث»

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:40 ص

قال محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك السابق، إن النادي يواجه أزمات عديدة ولا بد من التدخل لمعالجة الأمور قبل انتهاء النادي.

وتابع هتلر في تصريحات تليفزيونية: "أشعر أن النادي ينهار في كل الألعاب، ولا أشعر بوجود أمل، والزمالك قلعة كبيرة لا بد من مساعدتها".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية؟ لا أعلم لمصلحة من يحدث كل ذلك، والنادي صعبان عليا والناس خايفة تتكلم".

وواصل: "أطالب الجميع بالتدخل لحل الأزمات المتكررة، ومجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث، وكان يجب عليهم الرحيل وترك المهمة لمن يكون قادر على الحل".

واختتم: "أحمد مرتضى منصور المسؤول عن كرة اليد في النادي، يمنح وعود لا تُنفذ وهناك أزمات كبيرة لم تتم حلها".


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