الصين: محادثات جدة حول أوكرانيا عززت التوافق الدولي في الآراء

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن المحادثات الدولية التي استضافتها السعودية مؤخرا لحل الأزمة الأوكرانية ساعدت في "تعزيز توافق دولي في الآراء".

وذكرت الوزارة في بيان أن لي هوى المبعوث الصيني الخاص لشئون أوراسيا "أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وعزز التوافق الدولي بشكل أكبر"، بحسب وكالة "رويترز".

وشاركت أكثر من 40 دولة من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي انتهت يوم الأحد، وغابت عنها روسيا.

وكان مسئول أوكراني بارز قد قال، يوم الأحد، إن المحادثات‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي جرت في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للحرب مع روسيا كانت مثمرة.

ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها المحادثات بأنها محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.

من جانبها، ذكرت وزارة الإعلام السعودية أن المشاركين في المحادثات اتفقوا على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

وقال مسئولون أوروبيون إن المشاركين يعتزمون تشكيل مجموعات عمل لمعالجة مشاكل محددة نجمت عن الحرب.