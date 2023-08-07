تقرير قناة إسرائيلية عن جلب بقرات حمراء يثير تحذيرات من إشعال حرب دينية

في أواخر الشهر الماضي، بثت القناة 12 الإسرائيلية تحقيقا استقصائيا حول تخصيص حكومة إسرائيل أموالا لتنفيذ مشروع بناء هيكل في القدس على موقع المسجد الأقصى، في خطوة يطمح لها الكثير من أبناء الطوائف اليهودية المتشددة.

وذكر التحقيق الاستقصائي أن وكيلين في وزارتين تابعتين للحكومة الإسرائيلية شاركا في استقبال "خمس بقرات حمراء" جُلبت من ولاية تكساس الأميركية لذبحها وحرقها و"تطهير" الموقع بدمائها.

وأعلن مدير عام وزارة القدس والتراث ناثانيال إسحاق عبر صفحته على فيسبوك أن الأبقار قدمت قبل أشهر وكان هو في استقبالها في المطار، وإن كان لم يربط ذلك بمسألة "الذبح والتطهير".

وبحسب عقيدة بعض الطوائف اليهودية، فإن ظهور "البقرة الحمراء" يحمل إشارة على قرب هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.

وأثار تحقيق القناة حفيظة الكثير من الفلسطينيين، وأطلق العديد منهم تحذيرات من أن مثل هذه الأحاديث ستثير قلاقل وتشعل فتيل حرب دينية.

وحذر قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من خطورة البدء في الترويج لفكرة ذبح البقرات عند المسجد الأقصى.

وقال في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "في حال أقدم المستوطنون على ذبح البقرات، ستكون هذه شرارة يمكن أن تحرق الأخضر واليابس".

وأضاف "الحديث عن ذبح القرابين أو البقرات استمرار لنهج الانتهاكات العدوانية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك"، مشددا على أن "الفلسطينيين لن يسمحوا أن يمر هذا على الإطلاق مهما كلف ذلك من ثمن".

وأكد الهباش أن المستوطنين يشعلون حربا دينية بالفعل من خلال ممارساتهم في المسجد الأقصى والقدس، "وانقضاضهم على مقدسات الفلسطينيين سواء الإسلامية أو المسيحية".

* "واقع صعب"

الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، قال لوكالة أنباء العالم العربي إن ما يتحدث عنه اليهود عن البقرات الحمراء ، سواء كانت خمسا أو واحدة، ما هو إلا محض تصورات وتخيلات لا تستند إلى أي دليل.

وأضاف "كل ما يتعلق بالهيكل المزعوم روايات مزعومة ومكذوبة. ومن ضمن هذه الروايات قضية البقرة الحمراء التي يجب أن تُذبح وتُخلط دماؤها بالماء، ويُطهر بها اليهود الصاعدون - كما يزعمون - إلى جبل الهيكل".

ومضى قائلا "يتمسك المسلمون بكل حقوقهم في القدس والمسجد والأقصى وفلسطين" مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعي ويدرك تماما كل الأهداف التي تكمن وراء هذه الروايات وتسويقها.

من جهته، أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، على أن إسرائيل فشلت في إثبات حقها "المزعوم" في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها لم تتمكن من إيجاد حجر واحد له علاقة بتاريخ العبرانيين القديم.

وقال صبري خلال حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي "اليهود المتطرفون في فلسطين يريدون أن يجلبوا يهود العالم إلى فلسطين من خلال خرافة البقرات".

وأضاف "ورد في القرآن الكريم أن الله اختبرهم بذبح بقرة، وكانوا يسوّفون ويماطلون بموضوع ذبح البقرة.، والآن يريدون أن يكرروا مسرحية هدفها خداع الناس وإيهامهم بأن لهم حقا في المسجد الأقصى".

ويرى عبد الله صيام نائب محافظ القدس أن مدينة القدس تعيش "واقعا صعبا هو نتاج تطرف اليهود والمستوطنين".

ودعا خلال حديثه لوكالة أنباء العالم العربي إلى ضرورة أن يكون هناك دائما دور عربي وإسلامي متابع لما يجري بالمدينة والمسجد الأقصى، مؤكدا أن موضوع ذبح البقرات "ستكون له آثار كبيرة جدا في عالمنا العربي والإسلامي لأنه مساس بالعقيدة والقدس".

وأكد "هذه الإجراءات ستكون لها نتائج صعبة في المستقبل على المنطقة كلها".