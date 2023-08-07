الهند: ارتفاع هطول الأمطار الموسمية فوق المعدل الطبيعي اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان نشرته اليوم الاثنين، أن الهند تلقت حتى الآن 6ر520 مليمتر من الأمطار خلال موسم الرياح الموسمية الحالي، والذي يمتد من يونيو وحتى سبتمبر المقبل، مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 6ر509 مليمتر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن الهيئة قولها إن معدل هطول الأمطار في المنطقة الشمالية الغربية كان أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 22%.

وأضافت أن المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية بلغت نسبة هطول الأمطار فيهما نحو 22% تحت المعدل الطبيعي.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية الهندية هي التي تقوم بتجميع بيانات هطول الأمطار الموسمية التراكمية.