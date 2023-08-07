منتخب ناشئات الطائرة يخسر من إيطاليا ويلعب على تحديد المراكز بالمونديال 

خسر المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني محمد مهران، أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 3-0، في ثمن نهائي بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري في المجر وكرواتيا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-15، 25-21، 25-9".

لتتأهل ناشئات إيطاليا لربع النهائي، فيما تلعب ناشئات الفراعنة على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة وهن: "ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندى وائل وسلمى البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين".

يذكر أن ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة التي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي من العام الماضي.