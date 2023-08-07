قالت المطربة إليسا، إن أرشيفها الغنائي يتسم بتنوع أعمالها، معتبرة أن هويتها وصوتها يصل بشكل مباشر إلى قلب الجمهور.

وأضافت خلال مقابلة مع القناة الأولى، عُرضت مساء الأحد، وذلك على هامش حفلها الفني في مدينة العلمين الجديدة، أنها تبذل قصارى جهدها لإيصال ما تغنيه إلى قلب المستمع، ما يجعل أعمالها تتسم بالصدق بشكل كبير.

ورأت أن فنها لا يقتصر على تقديم أغنيات بقدر ما تعمل في الوقت نفسه على إيصال رسالة للجمهور من خلال أعمالها، موضحة أنها تناولت الكثير من الموضوعات من خلال هذه الأعمال.

وأشارت إلى أنّه من الجيد أن يحرص الفنان على تقديم الترفيه والتسلية للجمهور، لكن عليه في الوقت نفسه أن يكون حريصا على تقديم رسالة باعتبار أن الفنان خادم للمجتمع.

ولفتت إلى أنها إذا لم تقدّم رسالة من خلال أعمالها لا يمكنها اعتبار ما تقدمه بأنه «فن».