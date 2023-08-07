اليابان تحث إيران على عدم تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا

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دعت اليابان إيران إلى عدم تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وخلال اجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طوكيو اليوم الاثنين، حث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إيران على التعامل "بشكل بناء" مع الحرب الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتراود الغرب الشكوك بشأن قيام طهران بتزويد موسكو بمسيرات من أجل الحرب، وهو ما تنفيه كل من إيران وروسيا.

وخلال أول زيارة له إلى اليابان، طلب وزير الخارجية الإيراني من اليابان الإفراج عن الأرصدة المجمدة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وأفادت تقارير بأن إيران تطالب بنحو 5ر1 مليار دولار من اليابان من صادرات النفط والتي تمت مصادرتها بموجب العقوبات الدولية.