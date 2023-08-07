أرامكو السعودية: إمدادات النفط التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الإثنين، أن إمدادات النفط التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة".

وأضاف الناصر، في تصريح اليوم، أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن شركة أرامكو السعودي ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس الجاري مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في الشهر الحالي ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا.

أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.