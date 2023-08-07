السوداني: جادون لجعل العراق بيئة استثمارية مثالية

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن حكومته جادة في العمل على جعل العراق بيئة إستثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال.

وقال السوداني ،خلال اطلاعه على مخططات مشروع بناء مجمع سياحي وسط بغداد تقدمت به شركة "إستثمار" القابضة القطرية المختصة بالتطوير العقاري، نعمل على تمكين " الاقتصاد العراقي من الإنفتاح وتجسير الترابط مع الإقتصاد العالمي وهو ما سينعكس محلياً على خلق فرص العمل، وفتح المزيد من نوافذ التنمية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وكانت الحكومة قد أقرّت في جلستها التي عُقدت في الأول من الشهر الحالي المضي في المشروع الذي سيتضمن بناء فندق هو الأحدث في العاصمة بغداد، وسلسلة مطاعم عالمية وقاعات رئاسية للمناسبات الرسمية المحلية والدولية.

كما يضم المشروع عددا من الوحدات السكنية العمودية، بتصاميم مستوحاة من تأريخ وحضارة بلاد الرافدين، وعلى مساحة 19 دونماً على أن يُفتتح قبل العام 2025.