باكستان: فريق عمران خان القانوني يؤكد تعرضه لظروف سجن قاسية

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أكد الفريق القانوني لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الاثنين، أن خان يواجه ظروف سجن قاسية تستخدم عادة في التعامل مع "الإرهابيين".

وقال خان لنعيم حيدر بنجوثا، المتحدث القانوني باسمه الذي التقاه في سجن أوتوك المحصن بشدة: "إنني أتعامل كما لو كنت إرهابيا".

وأوضح بنجوثا للصحفيين أنه الشخص الوحيد الذي سمح له بمقابلة خان منذ اعتقاله يوم السبت الماضي.

وأضاف بنجوثا ، أنه تم إيداع رئيس الوزراء السابق في غرفة قذرة بها مرحاض مكشوف، مشيرا إلى أن الجهاز الوحيد الموجود في زنزانته بالسجن هو مروحة.

وقال بنجوثا: "معنوياته مرتفعة وسيواصل الكفاح من أجل تحقيق سيادة القانون مهما كان الثمن".

يشار إلى أنه ألقي القبض على خان في مقر إقامته في لاهور بعد أن وجدت محكمة في العاصمة أنه "مذنب بارتكاب ممارسات فاسدة". وقضت المحكمة بسجن خان لمدة ثلاث سنوات بتهمة الكذب بشأن هدايا الدولة التي تلقاها خلال فترة ولايته.

وقال بنجوثا "سنتقدم باستئناف ضد الحكم غدا الثلاثاء"، موضحا أن خان مستعد لمواجهة ظروف أكثر قسوة.