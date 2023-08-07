ملك كمبوديا يعلن تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء

أصدر ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، قرارا بتعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في مرسوم ملكي صادر عنه، اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، أنه لكي يشغل هون مانيه المنصب الجديد للبلاد رسميا، يجب عليه أن يفوز هو وحكومته الجديدة في اقتراع الثقة المقرر أن يجرى داخل البرلمان في 22 أغسطس الجاري.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان هون سين تنحيه عن منصب رئيس الوزراء وتسليم السلطة لابنه الأكبر، وذلك بعد أيام من تحقيقه لفوز ساحق في انتخابات الشهر الماضي.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتخابات الشهر الماضي في كمبوديا ووصفتها بأنها لم تكن حرة أو نزيهة وهو ما رفضه هون سين حيث قال إن تسليمه للسلطة تم من أجل الحفاظ على السلام وتجنب إراقة الدماء في حالة وفاته وهو يشغل هذا المنصب.