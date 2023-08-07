إقبال ضعيف على معامل هندسة القاهرة في ثالث أيام تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي إلى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم اليكترونيا في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

وفتحت المعامل أبوابها في الثامنة صباحا، لاستقبالهم بصحبة أولياء أمورهم، حيث من المقرر أن تظل أبواب المعمل مفتوحة حتى الـ3 عصراً.

ورصدت "الشروق"، اليوم الاثنين، إقبالا ضعيفا من طلاب وطالبات المرحلة الأولى للتنسيق الجامعى، في ثلاث أيام انطلاق ماراثون التسجيل إلكترونيا سواء من خارج المعامل أو داخلها.

وقال أحد مشرفي المعامل، إن العديد من طلاب وطالبات المرحلة الأولى نجحوا في الدخول على الموقع من الخارج وتسجيل رغباتهم، ذاكرًا أن الطالب الذي تواجهه مشكلة أثناء التسجيل من الخارج يأتى إلى المعمل ويتم تسجيل رغباته بكل سهولة.

وأضاف لـ"الشروق"، أن الأعداد المتوافدة إلى المعمل تقدر بالعشرات، قائلاً: "بنقدم كل الدعم والمساعدة للطالب ولا يترك المعمل الا بعد طباعة استمارة الرغبات.