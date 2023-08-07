مسئولون أوكرانيون: من المتوقع تراجع تكاليف الاقتراض بصورة أكبر خلال العام الجاري

يتوقع مسئولون بالبنك المركزي الأوكراني، خفض تكاليف الاقتراض بصورة أكبر خلال العام الجاري، عقب أن صوت المسئولون لأول مرة في يوليو الماضي لصالح أول خفض للفائدة منذ بدء االحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن 7 من أعضاء لجنة السياسة النقدية توقعوا خفض معدل الفائدة من 22% إلى نسبة تتراوح ما بين 18 و19% بحلول نهاية هذا العام، وذلك بحسب مقتطفات من اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي في 27 يوليو الماضي، تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الاثنين.

وتمكن البنك المركزي من البدء في التخفيف النقدي في وقت أبكر من المقرر، في ظل تراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع واستقرار العملة المحلية وتفاؤل الشركات المحلية بشأن المستقبل على الرغم من الحرب التي دمرت الاقتصاد.

وكان واضعو السياسات قد خفضوا تكاليف الاقتراض بواقع 3 نقاط مئوية خلال اجتماعهم الشهر الماضي.