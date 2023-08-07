حركة أنصار التفكير الجانبي تعاود التظاهر في العاصمة الألمانية مرة أخرى

عادت حركة التفكير الجانبي إلى التظاهر في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على تنظيم مظاهرة كبيرة.

وأفادت تصريحات الشرطة، بأن ما يصل إلى 4600 شخص من أنصار الحركة تجمعوا في مسيرة في وسط برلين، أمس السبت، وفي المقابل كانت هناك مسيرتان متضادتان دعت إليهما مبادرتا "جدات ضد اليمين" و"عمل ضد إثارة البلبلة".

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد إنه عندما تواجه المعسكران تبادلا الشتائم.

وأضافت المتحدثة، أن أحد المشاركين في مظاهرة أنصار التفكير وجه شتائم حتى قبل بدء المظاهرة، وذلك عندما رفض أن تتحقق الشرطة من هويته الأمر الذي أدى إلى وقوع شجار مع أفراد من الشرطة.

وذكرت المتحدثة، أنه لم تقع حوادث كبرى بوجه عام وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن.

وتم تسجيل التجمع لدى الشرطة تحت اسم "السلام، الحرية، الحقيقة، الفرح"، ووفقا للدعوة إلى هذا التجمع، فإن هذا التجمع موجه ضد سياسة الحكومة الألمانية وضد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى أنه موجه ضد انقسام مزعوم للمجتمع إلى فقراء وأغنياء.