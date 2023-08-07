وزير الخارجية: علينا ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها داخل السودان وخارجه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن آلية دول الجوار يجب أن تضع مقترحات فورية للاستجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان.

وأضاف شكري، في كلمته خلال أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية عن قمة دول جوار السودان في دولة تشاد، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات يجب أن تضمن وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها داخل السودان وخارجه بأسرع وأكفأ السبل.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة مجتمعات النازحين في دول الجوار على الصمود، مع استجابة دولية سريعة وفعالة من قِبل مجتمع المانحين.

وذكر أنّ هذه الاستجابة لا يجب أن تكون مُجرد شعارات ووعود لا ترى النور، وذلك لدعم قدرات دول الجوار على تقديم الدعم والاستجابة المطلوبة للسودانين.

ويبحث الوزراء في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية.

ويهدف الاجتماع، إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.