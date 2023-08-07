 إصابة سيدتين وسائق إثر تصادم بين سيارتين ملاكي بالهرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة سيدتين وسائق إثر تصادم بين سيارتين ملاكي بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 11:39 ص

أصيبت سيدتان وسائق بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق السياحي اتجاه المنيب بمنطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة سيدتين وسائق، ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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